Avustralya Grand Prix'sini İspanyol Carlos Sainz kazandı

Formula 1’de nefes kesen mücadele Avustralya'da devam etti. Avustralya Grand Prix'si, Melbourne'de bulunan ve 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa ikinci sırada başlayan Ferrari'nin tecrübeli İspanyol pilotu Carlos Sainz, 1:20:26.843 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen pilot olmayı başardı. Sainz böylece kariyerinin 3. zaferini de elde etmiş oldu.

Carlos Sainz'ın ardından takım arkadaşı Monakolu pilot Charles Leclerc ikinci, McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırada yarışı tamamlamayı başardı.