Avustralya Kraliyet Donanması füzeleri ateşledi

RIMPAC 2024 yani Pasifik Kıyısı Tatbikatı'nın bir parçası olarak Oahu açıklarında gerçekleştirilen denemeler sırasında Avustralya Kraliyet Donanması'nın ilk Deniz Saldırı Füzesi başarıyla ateşlendi.

Bu, 2022 Savunma Stratejik İncelemesinde ve 2024 Ulusal Savunma Stratejisi'nde açıklanan Hükümet Yönergesi'nin de başarıya ulaştığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Hobart sınıfı muhrip HMAS Sydney, donanmanın eskiyen Harpoon silah sisteminin yerine geçecek olan Deniz Saldırı Füzesi'nin başarılı bir atışını gerçekleştirdi. Atış , ABD Donanması'nın Hawaii açıklarında düzenlediği RIMPAC 2024 Tatbikatı sırasında, eski USS Tarawa LHA1'in batırılmasının simüle edildiği bir faaliyet sırasında gerçekleştirildi.

Bu, Savunma Sanayii'nin bütünleşik ve odaklanmış gücünü artırarak Ulusal Savunma Stratejisi'nin hedeflerine ulaşılması yolunda önemli bir kilometre taşı olarak kabul edildi ve Savunma Sanayii'nin sanayi ve uluslararası ortaklarla iş birliğinin harika bir örneği olarak tanımlandı.

Güney Avustralya'daki Osborne'da inşa edilen HMAS Sydney kıyı bölgelerindeki gemilere, kara kuvvetlerine ve altyapıya hava savunma ve denizde korunma sağlayabilen güdümlü bir füze destroyeridir.

Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy başarılı ateşleme sonrasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Savunma ve endüstri ortağı Kongsberg Defence Australia ile Marand, Aerobond, Australian Precision Technologies, Nupress Group, Axiom Precision Manufacturing ve Stahl Metall gibi yerel Avustralyalı şirketler arasındaki bu iş birliği, Avustralya Hükümeti'nin gelişmiş öldürücülük yeteneği entegrasyonunu hızlandırmak için savunma endüstrisiyle çalışma konusundaki kararlılığını göstermektedir."

Avustralya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mark Hammond da konu hakkında bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“HMAS Sydney'in RIMPAC 2024 sırasında Deniz Saldırı Füzesi ateşlemesi, su üstü filomuzun öldürücü gücünde önemli bir artışı temsil ediyor ve gelişmiş öldürücü saldırı yeteneklerinin tanıtımını hızlandırma taahhüdümüzü yerine getiriyor. "Deniz Saldırı Füzesi, gemilerimizin öldürücülüğünün artırılması ve hayatta kalabilmesi için önemli bir yetenek olup, daha geniş bir menzilde düşmanı risk altında tutma yeteneğimizi sağlıyor. "Deniz Saldırı Füzesi de dahil olmak üzere çok alanlı saldırı yetenekleri, Avustralya'ya karşı güç gösterme girişimlerini engellemek için temel öneme sahiptir."