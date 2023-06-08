Avustralya Nazi sembollerini yasaklıyor

Editör: Özlem Kıral

Başsavcı Mark Dreyfus yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin aşırı sağ faaliyetlerdeki artış nedeniyle gamalı haçları ve diğer Nazi sembollerini ülke çapında yasaklamayı planladığını söyledi.

Dreyfus, Avustralya eyaletlerinin çoğunun bu tür Nazi sembollerini zaten yasaklamış olsa da, federal yasanın bu tür malzemelerin ticaretini de yasaklayarak daha da ileri gideceğini söyledi.

Başsavcı yaptığı açıklamada, “Bu tür şiddetli aşırı sağ faaliyetlerde bir artış oldu, önümüzdeki hafta Parlamento'ya getireceğim federal bir yasa çıkarma zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.

Dreyfus, "Bu tür hatıra eşyalarının veya bu Nazi sembollerini taşıyan herhangi bir öğenin ticaretine son verilmesini istiyoruz" dedi ve ekledi "Avustralya'da nefret ve şiddetin yayılmasına yer yok".

Yasanın, Nazi sembollerini sergileyen kişiler için bir yıla kadar hapis cezası içereceği bilgisi verildi.

Yahudi olan Dreyfus, neo-Nazilerin sayısının az olduğunu ancak ana yerel casus teşkilatı olan Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatının son üç yıldaki faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getirdiğini de söyledi.