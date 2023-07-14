Avustralya tarihinde bir ilk. Merkez Bankası'na tarihi atama

63 yıllık tarihi olan Avustralya Merkez Bankası'nın başına ilk defa bir kadının atanacağı duyuruldu.

Avustralya tarihinde bir ilk. Merkez Bankası'na tarihi atama

Editör: Serkan Talan

Avustralya, Merkez Bankası’nın 63 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak kadın başkan atandığını duyurdu.

Merkez Bankası’nda kıdemli bir ekonomist olan Michele Bullock, eylül ayında görevi bırakacak olan Philip Lowe'dan devralacak.

Bullock, yaptığı açıklamada, "Bu önemli göreve atandığım için derinden onur duyuyorum. Bu göreve gelmek için zorlayıcı bir dönem, ancak güçlü bir yönetim ekibi ve kurullar tarafından destekleneceğim. Merkez Bankası'nın politikasını ve operasyonel hedeflerini Avustralya halkının yararına gerçekleştirmesini sağlamaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Başbakan Anthony Albanese ise, Bullock'u "seçkin bir ekonomist ve lider" olarak nitelendirdi.

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