Avustralya teknik direktörü istifa etti

Olimpiyat Oyunlarının grup aşamasından elenen Matildas lakaplı Avustralya Kadın Milli Takımı, ortaya koyduğu performansla 2000'de Avustralya'nın başkenti Sidney'de düzenlenen olimpiyatlardan sonraki en kötü istatistiğe sahip oldu.

Hafta sonu Zambiya'ya karşı 6-5'lik sansasyonel geri dönüşlerine rağmen, ABD karşısında eleme turlarına kalmalarını sağlayacak bir sonuç alamayarak elenmelerinin ardından teknik direktör Tony Gustavsson istifa ettiğini açıklamıştı.

Gustavsson'un dört yıllık görev süresinde şüphesiz pek çok başarı yer alıyor. Covid nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatlarında elde ettikleri dördüncülük ve kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası yarı finallerine ulaşma başarısı bunların en dikkat çekicileri oldu. Söz konusu tarihi başarılar Matildas oyuncularının ününü dünya çapına yaydı.

İngiltere'ye karşı aldıkları 3-1'lik yarı final yenilgisi, 2001'den beri kayıtların tutulmaya başlandığı Avustralya'da en çok televizyon izleyicisi tarafından izlendi. O zamandan bu yana Avustralya topraklarında oynadıkları her maç kapalı gişe oynandı.

2022 Asya Kupası'nda Güney Kore'ye karşı aldıkları çeyrek final yenilgisi ise ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Gustavsson, ayrılışı hakkında "Geçtiğimiz dört yıl boyunca Matildas'ın baş antrenörü olabilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Takımla geçirdiğim bu yolculukta sonsuza dek değer vereceğim birçok inanılmaz an ve hatıra oldu" diye konuştu.