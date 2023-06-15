Avustralya yeni Rus büyükelçiliğinin inşasını engelledi

Avustralya, Rusya'nın parlamento binasına yakın yere büyükelçilik binası inşasını engellediğini açıkladı.

Avustralya yeni Rus büyükelçiliğinin inşasını engelledi

Editör: Özlem Kıral

Başbakan Anthony Albanese ulusal güvenlik riskine atıfta bulunarak, Avustralya hükümetinin Canberra'daki Parlamento yakınında yeni bir Rus büyükelçiliği inşa edilmesine karşı çıkacağını söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Hükümet, yeni bir Rus varlığının parlamentoya bu kadar yakın olmasının yarattığı risk hakkında çok net güvenlik tavsiyesi aldı " dedi.

Rusya’nın Canberra'da Parlamento yakınında bir arsa kiraladığı ve buraya yeni bina inşa edeceği açıklanmıştı. Avustralya hükümeti arsaya ait kira kontratını iptal etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Anthony Albanese, olası tüm yasal yolları araştırdıktan sonra, inşaatı engellemek için Parlamento'dan yeni yasalar çıkarılacağını duyurdu. Başbakan, "Kiralanan sitenin resmi bir diplomatik varlığa dönüşmemesi için hızlı hareket ediyoruz " ifadelerini kullandı.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil'e göre Rusya'nın inşa etmek istediği yeni büyükelçilik, ülkenin ulusal güvenliği için açık bir tehdit oluşturuyor. Bakan "Canberra'da önerilen ikinci Rus büyükelçiliği ile ilgili temel sorun konumudur " dedi.

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