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Avustralya'da bir finans şirketinin 330 bin müşterisinin verileri siber saldırıyla çalındı

Avustralya'da "Latitude Financial" isimli finansal hizmet şirketinin 330 bin müşterisinin kişisel verileri, bilgisayar korsanlarının siber saldırısında çalındı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:03
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Avustralya'da bir finans şirketinin 330 bin müşterisinin verileri çalındı

Avustralya'da bir finans şirketinin 330 bin müşterisinin verileri siber saldırıyla çalındı
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ABC’nin haberine göre, ülkede geçen yıl hacklenen sağlık sigortası şirketi Medibank ve iletişim şirketi Optus’un ardından, Latitude Financial da uğradığı siber saldırıyla çok sayıda müşteri verisinin ele geçirildiğini açıkladı.

Siber saldırıya uğradığını Avustralya Menkul Kıymetler Borsası (ASX) aracılığıyla duyuran şirket, yaklaşık 330 bin müşterisinin kişisel verilerinin 16 Mart'ta çalındığını bildirdi.

Yaklaşık 3 milyon müşterisinin olduğu belirtilen şirket, çalınan hassas bilgiler arasında 100 bin ehliyetin de olduğunu kaydetti.

Müşterilerine siber saldırıyla ilgili e-posta gönderen şirket, sosyal medya hesaplarından da iletişim merkezlerinin daha fazla güvenlik riski oluşmaması adına şu anda kullanılmadığını belirtti.

Şirket, bilgisayar korsanlarının fidye isteyip istemediğine dair açıklama yapmadı.

Medibank müşterilerinin verileri, geçen yıl sigortacının çalınan verileri için Rus bağlantılı bir kuruluşa fidye vermeyi reddetmesinin ardından "dark web"te yayınlanmıştı.

Hükümet daha önce şirketlerin fidye ödememe kararını desteklemişti.

Aynı zamanda eski Başbakan Scott Morrison, 1,7 milyar dolarlık siber güvenlik planlarını duyurmuştu. Yenilenen stratejiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde ulusal siber ofisi kurulacağı belirtilmişti. (AA)

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