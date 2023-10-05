Avustralya’da İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez madeni paralarda yer alacak

Avustralya'nın yeni madeni paralarında ilk kez İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresi kullanılmaya başlanacak.

KAYNAK: AA
Avustralya’da İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez madeni paralarda yer alacak

Avustralya Kraliyet Darphanesi Genel Müdürü Leigh Gordon, 1 Avustralya Doları değerindeki madeni paraların, İngiliz hükümdarının portresinin yer alacağı ilk madeni para olacağını açıkladı.

Gordon, yaklaşık 10 milyon madeni paranın Noel'e kadar tedavüle gireceğini bildirdi.

Geri kalan madeni paralar, bankalardan gelen talebe göre, 2024’te kralın sol profiliyle ve Kraliçe 2. Elizabeth’in aksine diğer İngiltere kralları gibi taçsız haliyle piyasaya sürülecek.

Avustralya'nın 1966'da ondalık para birimine geçmesinden bu yana basılan ve Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi bulunan 15,5 milyar Avustralya madeni parasının kullanımı ise devam edecek.

5 DOLARLIK BANKNOTLARDA İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES'IN PORTRESİ YER ALMAMIŞTI

Yıl başında, Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotlarında İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer almayacağı açıklanmıştı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'da hayatını kaybetmesinin ardından tahta oturan Kral 3. Charles'ın portresinin yerine, yeni 5 dolarlık banknotun tasarımının yerli Avustralyalıların kültür ve tarihinin temsil edileceği bildirilmişti.

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