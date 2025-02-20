Avustralya’da işsizlik zirve yaptı

Aralık ayında yüzde 4,0 olan işsizlik oranı, Ocak’ta beklentilere paralel şekilde yüzde 4,1’e çıktı. Tam zamanlı iş arayanların sayısı 11 bin kişi artarak 424.700’e, yarı zamanlı iş arayanların sayısı ise 12.400 kişi artarak 202.800’e ulaştı.

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İŞGÜCÜNE KATILIM REKOR SEVİYEDE

Ocak ayında toplam istihdam 44 bin kişi artarak 14,63 milyona yükseldi ve 20 binlik artış beklentisini geride bıraktı. Ancak Aralık’taki 60 bin kişilik artışın altında kaldı. Tam zamanlı istihdam 54.100 kişi artarak 10,09 milyona yükselirken, yarı zamanlı istihdam 10.100 kişi azalarak 4,54 milyona geriledi. İşgücüne katılım oranı yüzde 67,3 ile rekor seviyeye ulaştı ve yüzde 67,1’lik tahminleri aştı.

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ÇALIŞMA SAATLERİNDE DÜŞÜŞ

Tüm işlerde aylık toplam çalışma saatleri 7 milyon saat azalarak 1.971 milyon saate düştü. Eksik istihdam oranı ise yüzde 6,0 seviyesinde sabit kaldı. Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) verilerine göre işgücü piyasası güçlü kalsa da artan işsizlik oranı, ekonomide yavaşlamaya işaret ediyor.