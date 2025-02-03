Almanya’da işsizlik yüzde 6,4 seviyesine yükseldi

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Nahles, kış aylarında işsizliğin artmasının olağan olduğunu belirtti ancak işsizliğin 3 milyona ulaşmasının "muhtemel olmadığını" ifade etti. Nahles, işsizlikteki bu artışın ardında, konjonktürel zayıflık ve sanayideki yapısal dönüşümün etkili olduğunu vurguladı, mevcut ekonomik durum nedeniyle siyasi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ALMAN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ İŞSİZLİK ORANININ DAHA FAZLA ARTTIĞI GÖRÜLDÜ

Almanya’da istihdamı artıran en önemli faktörün, Avrupa Birliği dışından gelen göçmenler olduğunu belirten Nahles, "Özellikle Ukrayna ve diğer göç veren ülkelerden gelen çalışan sayısında 138 bin kişilik bir artış kaydedildi. Buna karşılık, Alman vatandaşları arasındaki işsizlik oranının daha fazla arttığı görüldüğü” dedi.

İşverenlerin çalışan arayışının da azalma eğiliminde olduğunu aktaran Nahles, “Ocak ayında işverenler 632 bin açık pozisyon için bildirimde bulunurken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre 66 bin daha düşük oldu. Mevcut koşullarda işsizlerin yeni iş bulması zorlaştı” diye konuştu.

ŞUBAT AYINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Uzmanlar, ocak ayındaki işsizlik artışının mevsimsel etkilerden de kaynaklandığını belirtiyor. Kış aylarında süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi ve hava koşullarına bağlı sektörlerde duraklamalar yaşanması nedeniyle işsizlikte artış görülüyor. Ancak şubat ayından itibaren istihdamda yeniden toparlanma bekleniyor.