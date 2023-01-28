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Alarm verildi. Radyasyon kapsülü aranıyor

Avustralya’da acil durum ekipleri, yolda kaybolan ve radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsülü arıyor.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:55
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Avustralya’da kaybolan radyasyon kapsülü aranıyor

Alarm verildi. Radyasyon kapsülü aranıyor
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DHA’da yer alan habere göre; Avustralya İtfaiye ve Acil Servisler Departmanı (DFES) dün açıklama yaparak 10-16 Ocak tarihleri arasında Newman kenti yakınlarındaki bir maden sahası ile Perth kentinin arasında bir kamyonla taşınırken, kayıp düşen ve içinde radyoaktif madde olan küçük kapsülün arandığı açıklandı.

8 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında olan silindir kapsülün içinde, radyoaktif Sezyum-137 maddesi olduğu vurgulandı.

Radyoaktif maddenin, madencilikte ölçüm için kullanıldığı ve silah yapamaya yetecek miktarda olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, kaybolan bölgedeki halkı uyararak maddeye maruz kalmanın radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı çeşitli hastalıklara neden olacağını vurguladı.

Arama ekiplerinin kapsülü ararken radyasyon ölçüm cihazları kullandığı belirtildi.

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