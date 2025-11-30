Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu. Polis, gösterilerde toplam 141 kişinin gözaltına alındığı bildirdi

ABC News'ün haberine göre New South Wales (NSW) eyaletindeki "dünyanın en büyük kömür limanı" olarak bilinen Newcastle Limanı'nda 27 Kasım'da başlayan iklim protestoları, bugün de devam etti.

Yüzlerce gösterici, fosil yakıt kullanımını ve kömür sevkiyatını protesto etmek amacıyla küçük kayık ve kanolarla denize açıldı.

Polis, protestoların başından bu yana gemi kanalını engellemeye çalışan 141 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Liman yönetimi ise protestocuların kayık ve su araçlarıyla kömür gemilerinin yolunu kesmesi üzerine limandaki gemi trafiğini üç saatliğine durdurma kararı aldı.

Yönetim, Ragna isimli kömür gemisinin geri döndüğünü, 85 bin tonluk Cemtex Leader gemisinin ise dün polis uyarısı sonrası limana giriş yapamadığını açıkladı.

Protestoları düzenleyen çevre örgütü Rising Tide yetkilisi Zack Schofield, polisin gösterilere müdahalesinde "yanlış tutum" benimsediğini savundu.