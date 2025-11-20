Avustralya ve Türkiye'nin iklim zirvesi polemiği, Ankara'nın zaferiyle sonuçlandı. Buna göre COP31'e gelecek yıl Antalya ev sahipliği yapacak, Kanberra da konferansın hükümetler arası müzakerelerine liderlik etmekle yetinecek.

Sözkonusu uzlaşma taraflar arasındaki restleşmeyi şimdilik sona erdirmiş görünüyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese zirvenin Türkiye'de olacağını perşembe günü yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yıllık COP konferansları, iklim politikalarını teşvik etmek için dünyanın en önemli forumu olmasıyla biliniyor.

Avustralya Yayın Kurumu Radyosu'na konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Elde ettiğimiz sonuç hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım" dedi. İki ülkenin, on binlerce kişinin katılacağı ve iklim hedefleri konusunda fikir birliğine varılması için aylarca diplomatik çaba gerektirecek bir etkinliğe hazırlanmak için artık sadece bir yılı var.

NE OLMUŞTU?

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de, COP31'e başka ülkelerle ortak ev sahipliği yapmak istemediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna etmek için bir süre önce bir mektup gönderen Albanese beklediği yanıtı da alamamıştı.

Birleşmiş Milletler kurallarına göre bu hafta yani COP30'un bitmesiyle birlikte gelecek yılki etkinliğin ev sahipliğinin de belirlenmesi gerekiyordu. COP30'da konuşan Avustralya Akıllı Enerji Konseyi'nden Thom Woodroofe da Türkiye'yi suçlamış, "Türkiye'nin imkansızı istediğini" iddia etmişti.

Australian Financial Review'a konuşan bir hükümet sözcüsü Avustralya ve Türkiye'nin geri adım atmamasından sonra etkinliğin Almanya'nın Bonn kentinde yapılabileceğini aktarırken Almanya'nın ise buna sıcak bakmadığı kaydedildi.