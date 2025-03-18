Avustralya'da salgın alarmı! 20 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Avustralya'da salgın alarmı! 20 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletinde melioidoz hastalığı nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde melioidoz hastalığı nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde Kasım 2024'te şiddetli yağışların başlamasından bu yana 125 melioidoz vakasının kayda geçtiği bildirildi. Kuzeydeki Townsville kentinde yaşlı bir adamın hayatını kaybetmesiyle eyalet genelinde melioidoz hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısı 20'ye ulaştı. Yetkililer, şiddetli yağışların sürmesi beklenen Queensland'de, yaşlılara ve kronik hastalara çamurdan uzak durma çağrısında bulundu.

Queensland Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışan Prof. Dr. Paul Griffin, salgının neden olduğu ölümlerin beklenenden fazla olduğunu belirterek, vakaları azaltmak ve can kayıplarını önlemek için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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