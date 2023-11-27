Avustralya’da yüzlerce aktivist kanolarla limanı kapattı

Dubai’de perşembe günü gerçekleştirilecek yıllık Küresel İklim Değişikliği Zirvesi COP28’den günler öncesinde Avustralya’da aktivistler iklim eylemsizliğini protesto ediyor. Avustralya polisinin izniyle Yeni Güney Galler eyaletindeki Newcastle Limanı’nda gerçekleştirilen eyleme ülkenin dört bir yanından yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Ülkenin kömür sevkiyatlarını gerçekleştirdiği ana limanlardan biri olan Newcastle Limanı’nda dün yüzlerce aktivist kanolarla denize açıldı. Limandaki kömür nakliyesini engellemek isteyen aktivistlerin eylemi sonucu en az yarım milyon ton kömürün ülkeyi terk etmesinin önlendiği iddia edildi.

Yeni Güney Galler Polisi, limandan ayrılmayı reddeden 104 aktivistin gözaltına alındığını açıkladı.

Limandaki eyleme katılan 91 yaşındaki Alan Stuart, “Bunu torunlarım ve gelecek nesiller için yapıyorum. Eylemsizliğimizin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacakları için çok üzgünüm. Bu yüzden elimden geleni yapmak benim görevim” dedi.

Dünyanın en büyük ikinci kömür ihracatçısı Avustralya’nın, elektrik ihtiyaçları için fosil yakıtlara bağımlı olduğu bilinirken, Rising Tide tarafından yapılan açıklamada, eylem “Avustralya tarihinde iklime yönelik en büyük sivil direniş eylemi” olarak nitelendirildi.