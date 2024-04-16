Avustralya'daki bir askerin kışladaki odasında ‘uranyum’ bulundu

Kaynak: AA
Avustralya'daki bir askerin kışladaki odasında ‘uranyum’ bulundu
Avustralya'da Holsworthy Kışlası'nda bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum ele geçirildi.

Avustralya Yayın Kurumu’nun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığı’ndan olayla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda ele geçirilen "potansiyel tehlikeli" maddenin oradan çıkarıldığı belirtildi.

Maddenin ordunun faaliyetleriyle ilişkili olmadığı da vurgulandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar ise askerin odasında düzenlenen baskında bulunan maddenin uranyum olduğunu söyledi.

Bulunan "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını ifade eden kaynaklar, söz konusu maddeyi askerin internet üzerinden satın aldığını dile getirdi.

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