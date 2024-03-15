Avustralya'dan Filistin'e yardım eli

ABC News Avustralya'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Penny Wong yaptığı basın toplantısında, Avustralya hükümetlerinin abluka altındaki Filistin topraklarında hayat kurtarmaya çalışan UNRWA'ya 1951'den bu güne finansal destek sağladığını söyledi.

Başbakan Anthony Albanese yönetiminin kuruluşa senelik 20 milyon Avustralya doları maddi destek verildiğini belirten Wong, İsrail'in UNRWA çalışanının 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının ardından ek olarak yapılacak 6 milyon Avustralya doları fonu durdurma kararı aldıklarını hatırlattı.

Bakan Wong, "Kuruluşlardan ve Avustralya hükümeti avukatlarından aldığımız en iyi tavsiye UNRWA'nın bir terör örgütü olmadığıdır." diyerek, bu hafta gerçekleşen Ulusal Güvenlik toplantısında Avustralya'nın UNRWA'ya finansal desteğini yeniden başlatma kararı aldıklarını söyledi.