Avustralya'dan İran'a nota

AA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Penny Wong, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran'ın Canberra Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını duyurdu.

Wong, "Avustralya, ülkedeki protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesini protesto etmek için İran'ın Canberra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını yeniden çağırdı. Ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'a baskı yapmak amacıyla uluslararası paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Wong, parlamentoda genel kurula yaptığı konuşmasında da Avustralya'daki protestoculara karşı da İran yönetiminin "taciz ve takipleriyle bu kişilerin İran'daki aileleriyle tehdit edildiğine" dair raporlar aldıklarını söyledi.

İran'a verilen protesto notası ile söz konusu olaylara dair rahatsızlıklarını ilettiklerine işaret eden Wong, İran milli takımı oyuncularının dün oynanan 2022 Dünya Kupası maçında milli marşı sırasında sessiz kalmasına değinerek bunun "cesur" bir hareket olduğunu dile getirdi.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50 civarında güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.