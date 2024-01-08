Avustralya'dan kertenkele baskını

Avustralya'da polis ilginç bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Sydney'de yapılan operasyonda Avustralya'dan Hong Kong'a kaçırılmayı bekleyen kertenkeleler ele geçirildi.

Yapılan operasyonda kötü koşullarda tutulduğu iddia edilen 257 kertenkele ve 3 yılana polis tarafından el konuldu. Tedavi edilen hayvanların doğaya geri bırakılacağı bilgisi verildi.

Ele geçirilen hayvanların piyasa değerinin 1,2 milyon dolar olduğu belirtilirken, konuyla ilgili 3 erkek ve 1 kadının tutuklandığı bildirildi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre, son yıllarda Hong Kong bir dizi egzotik hayvanın uluslararası ticaretine hakim olacak şekilde büyüdü.

2021 yılında ADM Capital Foundation tarafından yayınlanan bir araştırma, beş yıllık bir süre içinde şehre en az 84 ülkeden 4 milyon canlı hayvanın ithal edildiğini ortaya çıkardı.