Avustralya’dan Ukrayna’ya 100 milyon dolar

Buna göre, Avustralya savunma sanayisi destekli olarak Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolarlık askeri yardım yapacak. Marles, İngiltere liderliğinde yürütülen Kudu Operasyonu'na verilen desteğin devam edeceğini belirtti.

Yapılacak ek askeri yardım paketi, 50 milyon dolarlık kısa menzilli hava savunma sistemi, 30 milyon dolarlık insansız hava sistemleri, 15 milyon dolarlık miğfer, sert gövdeli şişme bot, duman maskesi, jeneratör ve postal gibi yüksek öncelikli ekipmanlar ile havadan karaya mühimmat içerecek.

Marles, bu yardımların, Avustralya'nın Ukrayna'ya toplamda 880 milyon dolar değerindeki askeri yardımını artırarak savaşın başlangıcından bu yana sunulan toplam yardımı bir milyar dolara çıkartacağını vurguladı.