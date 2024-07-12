Avustralya’dan Ukrayna’ya 250 milyon dolar

Düzenleme: Kaynak: AA
Avustralya’dan Ukrayna’ya 250 milyon dolar

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD'de düzenlenen 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Avustralya'nın Ukrayna'ya yönelik ek askeri yardım taahhüdünde bulundu.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Marles, NATO Zirvesi'nin son oturumunda yaptığı konuşmada, Avustralya'nın Kiev'e 250 milyon Avustralya doları (yaklaşık 170 milyon ABD doları) değerinde askeri yardım paketi açıklayarak ağırlıklı olarak Ukrayna'ya destek sağlanacağını belirtti.

Marles, açıklanan bu yardımın Ukrayna'ya yönelik son yardım paketi olmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna'nın çatışmayı kendi şartlarıyla çözmesi için geçen süre boyunca desteğimizi sürdüreceğiz." dedi. Ayrıca Marles, Ukrayna'daki savaşta Çin'in Rusya'ya desteğine işaret ederek, "Bu nedenle Doğu Avrupa'daki gelişmeler bizim için son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Avustralya'nın açıkladığı yardım paketi kapsamında, Ukrayna ordusuna güdümlü ve hava savunma füzeleri, tanksavar silahlar, mermiler ve diğer askeri teçhizat sağlanacağı belirtildi. Avustralya hükümeti yetkilileri, bugüne kadar Ukrayna'ya toplamda 1,3 milyar Avustralya doları değerinde (askeri yardım dahil) 1,1 milyar Avustralya doları yardım sağlandığını ifade etti.

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