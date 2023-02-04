﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Albany kenti açıklarında ölüm kalım mücadelesi verildi. 3 balıkçının bulunduğu bir tekne alabora oldu.
SOĞUTUCUYA TUTUNARAK HAYATTA KALMAYA ÇALIŞTILAR
Balıkçıların acil durum vericisi kullanarak yardım çağrısında bulunması üzerine Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi harekete geçti.
Bölgeye helikopter sevk edilirken, balıkçılar alabora olan teknenin yakınlarında bulundu. Havadan kaydedilen görüntülerde balıkçıların taşınabilir soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştıkları görüldü.
Balıkçılar yaklaşık 2 saat sonra kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)
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