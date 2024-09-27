Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas'ta grev

Avustralyalı dev havayolu şirketi Qantas’ta mühendis ve teknik çalışanların greve çıktı. Bu grevin önümüzdeki günclerde uçuşları ciddi bir şekilde etkileyeceği ön görülüyor. Grevin ülke genelindeki tüm havalimanlarına yayılması bekleniyor.

GREV KARARI ÇIKTI

Avustralyalı Qantas’ın mühendis ve teknik çalışanları bir süredir taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle huzursuzluk vardı. İşte bu huzursuzluğun sonunda çalışanlar greve gitme kararı aldı. Havayolu otoritelerine göre Qantas'ın teknik çalışanlarının bu grev kararı, ülkedeki uçuşlarda ciddi şekilde aksatacak.

Qantas'taki grevin iki hafta içerisinde ülke genelindeki tüm havalimanlarına yayılması bekleniyor. Bu gelişmenin Qantas’ın uçuş planlarını alt üst edebileceği ifade edildi.