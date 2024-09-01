Avustralyalı turistler Bali'de mahsur kaldı

Çarşamba gecesi uçuşlarının Perşembe günü saat 03.00 civarında iptal edildiğini öğrenen öfkeli yolcuların yer personelinden kendilerine konaklama yeri bulmalarını veya evlerine başka bir yol bulmalarını talep ettiği fakat Virgin Australia şirketinin bu talepler karşısında kulağının üstüne yattığı söyleniyor.

Havayolu şirketi yolcuların artan tepkileri üzerine, kendi otellerini bulmaları için 200 dolarlık bir çek verdiği belirtildi.

Virgin Australia sözcüsü, "VA68 uçuşunun iptal edilmesinden etkilenen misafirlerimize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diliyoruz ve üzüntü duyuyoruz" dedi.