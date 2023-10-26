Avusturalya’da orman yangını: 2 ölü

Avusturalya'da orman yangınları devam ediyor. Son olarak, Queensland eyaletine bağlı Tara kasabasında da yangın çıktı.

En az 350 kişinin evlerinden tahliye edildiği kasabada, tahliye emri bir süre sonra kaldırıldı. Ancak yetkililer, kasaba sakinlerini evlerine dönmenin henüz güvenli olmadığı konusunda uyardı.

1 EV TAMAMEN YANDI

Eyalete bağlı Millmerran kasabasında çıkan yangında ise 50 kişinin evlerinden tahliye edildiği, 1 evin ise yandığı belirtildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

En az 100 farklı yangının devam ettiği Avusturalya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde de 72 farklı noktada yangınla mücadele ediliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre en az 900 itfaiyecinin müdahale ettiği yangınların 23’ü henüz kontrol altına alınamadı.

Geçtiğimiz hafta eyalette çıkan yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.