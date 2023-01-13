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Maliye Bakanı kaza yaptı

Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner’in elektrikli scooterla kaza yaptığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 18:37
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Avusturya Maliye Bakanı scooterla kaza yaptı

Maliye Bakanı kaza yaptı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner’in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli scooterla giderken düştüğü belirtildi.

Açıklamada Brunner'in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.

BİR YIL ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞTİ

Ülke basınındaki haberlerde, Brunner'in uzun zamandır elektrikli scooter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi. (AA)

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