Maliye Bakanı kaza yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brunner’in dün akşam saatlerinde çalışma ofisine elektrikli scooterla giderken düştüğü belirtildi.
Açıklamada Brunner'in sağlık durumunun stabil olduğu ancak programlarının iptal edildiği kaydedildi.
BİR YIL ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞTİ
Ülke basınındaki haberlerde, Brunner'in uzun zamandır elektrikli scooter kullandığı ve spora meraklı olduğu, yaklaşık bir yıl önce yine kaza geçirerek bir müddet koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığı ifade edildi. (AA)
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