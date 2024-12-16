Avusturya milli futbolcusuna hain saldırı: Kafatası kırıldı

Rapid Wien’in yıldız oyuncusu Guido Burgstaller, geçtiğimiz hafta sonu Viyana’nın merkezinde uğradığı saldırı sonucu ciddi bir kafa travması geçirdi. Kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 35 yaşındaki futbolcunun kafatasında kırık oluştu ve sahalardan uzun süre uzak kalması bekleniyor.

Olay, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın “sert bir darbe”yle Burgstaller’e saldırması sonucu gerçekleşti. Darbenin etkisiyle yere düşen oyuncunun kafatası kırıldı. Saldırı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burgstaller’i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Rapid Wien, futbolcunun birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağını bildirdi.

Kulüp yetkilileri, yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırganın adalet önüne çıkarılacağına dair yetkili mercilere güvenimiz tamdır.”

MİLLİ TAKIMDA VE KARİYERİNDE ÖNEMLİ BİR İSİM

Burgstaller, Avusturya milli takımında 26 kez forma giymiş tecrübeli bir isim. Futbol kariyerine Rapid Wien’de başlayan oyuncu, 2014 yılında Cardiff City’ye transfer olarak İngiltere’de kısa bir dönem geçirdi. Cardiff'te sadece üç maçta forma giydikten sonra Almanya'nın Nürnberg takımına transfer olan Burgstaller, daha sonra Schalke ve St. Pauli formalarını da giydi. 2022 yılında tekrar Rapid Wien’e dönen oyuncu, takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Ancak kariyeri boyunca tartışmalı olaylarla da gündeme geldi. 2023 yılında, Avusturya milli takımı teknik direktörü Ralf Rangnick tarafından, homofobik içerikli tezahüratlarda bulunduğu gerekçesiyle milli takımdan çıkarılan üç oyuncudan biri olmuştu.

Bu talihsiz olay, hem futbol dünyasında hem de Avusturya genelinde büyük yankı uyandırdı. Burgstaller’in sağlık durumu ve saldırının failinin yakalanması konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor.