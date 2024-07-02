Avusturya Milli Takım'a 6-1'i hatırlattı

Çeyrek finale yükselmek için Türkiye maçında zor bir 90 dakika beklediklerini ifade eden Kevin Danso, "Sağlam bir temel üzerinde durmamız şart. Kendimize olan inancımız hiçbir zaman sarsılmadı ve ilerleyebileceğimizi her zaman biliyorduk. En iyisi olma arzusu, hırsın doğal bir parçasıdır. Beklentiler yüksek olsa da, bu hedeflere ulaşmak ve bunları benimsemek zorundayız" dedi.

6-1 HATIRLATMASI

"Önümüzdeki maç tamamen farklı olacak" diyerek 6-1'lik hazırlık maçının hatırlatan yıldız futbolcu, "Mart'taki 6-1'lik zaferde çok iyi bir performans sergiledik. O maçı gözden geçirdik ve rakibi analiz ediyoruz. İyileştirmemiz gereken birçok alan var ve bunları başarabilirsek, harika bir maç çıkaracağız. Kendimize güvendiğimiz sürece galibiyete ulaşabiliriz."

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Rangnick'ten övgüyle bahseden Danso, "Futbola ve onun getirdiği her şeye tutkuyla bağlı, gerçek bir profesyonel. Dışarıdan gözlemleyenler, onun futbola olan katkılarını ve birçok takımın örnek aldığı gegenpressing felsefesini görebilir. Ancak onu yakından tanımadan, takım için ne kadar çok çalıştığını ve bizim en iyi şartlarda oynamamız için çaba gösterdiğini anlamak zordur" ifadelerini kullandı.