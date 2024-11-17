Avusturya, Slovenya ile 1-1 berabere kaldı

Avusturya, UEFA Uluslar Ligi’nde Slovenya ile karşı karşıya geldiği mücadelede üstünlüğü elinde tutmasına rağmen istediği sonucu alamadı. Maça etkili başlayan Avusturya, 27. dakikada Schmid’in golüyle 1-0 öne geçti. Wöber’in uzun pasıyla başlayan hızlı kontraatak, Baumgartner’in Schmid’e yaptığı güzel asistle sonuçlandı. Ancak ilk yarıda Posch’un direkten dönen şutu ve Laimer’in net pozisyonu değerlendirememesiyle farkı açma şansı kaçtı.

Kaçan Fırsatlar

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Avusturya, Sabitzer ve Baumgartner ile önemli fırsatlar bulsa da skoru değiştiremedi. Maçın son çeyreğinde ise Slovenya oyuna ağırlığını koymaya başladı. 81. dakikada Pentz’in hatalı pasıyla başlayan pozisyonda Karnicnik’in ortasında Gnezda Cerin, takımına beraberliği getiren golü attı. Avusturya, bu şok golün ardından bir tepki veremedi ve mücadele 1-1 sonuçlandı. Bu beraberlik, Avusturya’yı liderlikten ederek Norveç’in gerisine düşürdü.

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