Avusturya Türkiye maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya Türkiye maçını yayınlayacak kanal belli oldu
A Milli Takımı'mız hazırlık maçında Avusturya deplasmanına çıkıyor.

EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı’mız Macaristan’ın ardından 2. Maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Salı) TSİ 22.45’te Ernst Happel Stadı’nda oynanacak olan mücadelede İtalyan hakem Daniele Chiffi görev yapacak.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Montella’nın muhtemel ilk 11’i şu şekilde:

Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Cenk, Salih, Hakan, Barış Alper, Abdülkadir, Arda Güler, Yusuf.

A Milli Takım’ın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

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