Avusturya zorunlu askerliğin uzatılması gündemde

Avusturya'da zorunlu askerlik süresi halihazırda altı ay olarak uygulanıyor. Ancak Savunma Bakanı Klaudia Tanner, bu sürenin "gerçekten çok kısa" olduğunu belirtti. Bu görüşe, Avusturya Silahlı Kuvvetleri’nde milislerden sorumlu olan yetkili Erwin Hameseder de katılıyor. Hameseder, askerlik süresinin uzatılmasından yana tavır koyarak bu konuda adım atılması gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamalar doğrultusunda Avusturya Ordusu bünyesindeki bir uzmanlar komisyonu, sürenin uzatılması seçeneğini kapsamlı biçimde incelemeye aldı.

KAMUOYU ANKETE SOĞUK YAKLAŞTI

Bu tartışmalar ışığında ülkenin önde gelen gazetelerinden Kurier, kamuoyunun nabzını tutmak amacıyla OGM araştırma şirketine bir anket yaptırdı. Bugün yayımlanan sonuçlara göre, Avusturya halkı askerlik süresinin uzatılmasına büyük ölçüde karşı. Toplamda 1042 kişiyle gerçekleştirilen çalışmada katılımcıların yüzde 42’si askerlik süresinin altı ay olarak kalmasını destekledi. Sadece yüzde 35’lik bir kesim sürenin dokuz aya çıkarılmasını uygun buldu. Kalan yüzde 23’lük dilim ise bu konuda ya bir görüş bildirmedi ya da kararsız olduğunu belirtti.

Almanya zorunlu askerliğe geçiyor. Avrupa'da tedirginlik büyüyor

GENÇLERDEN UZATMAYA RET

Anketin en çarpıcı bulgularından biri yaş gruplarına göre görüş ayrılığı oldu. Özellikle 30 yaş altı bireyler, askerlik süresinin altı ayda kalmasını açık şekilde destekliyor. Gençlerin bu tutumu, askerlik süresinin uzatılmasının toplumun genç kesiminde kabul görmediğini net biçimde ortaya koyuyor. Öte yandan yaşlı nüfus, özellikle emekliler, sürenin artırılması fikrine daha sıcak bakıyor.

Avrupa zorunlu askerlikle baş edebilir mi

PARTİ TABANLARINDA DERİN FARKLILIKLAR

Anket verileri siyasi tercihlere göre de dikkat çekici sonuçlar sundu. Aşırı sağcı FPÖ seçmenlerinin yüzde 50’si ve çevreci çizgideki Yeşiller Partisi seçmenlerinin yüzde 51’i altı aylık sürenin yeterli olduğunu savundu. Buna karşılık iktidardaki muhafazakâr ÖVP destekçilerinin yüzde 49’u ve liberal Neos seçmenlerinin yüzde 46’sı sürenin dokuz aya çıkarılmasını destekliyor. Bu durum, siyasi görüşe göre askerlik anlayışında ciddi farklar olduğunu gözler önüne serdi.

Ukrayna kadınlara zorunlu askerliği gündemine aldı

UZMANLARDAN GÜVENLİK VURGUSU

Zorunlu askerlik süresinin uzatılmasını isteyen yetkililer, bu talebin gerekçesini artan güvenlik tehditleri ve ordunun daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasıyla açıklıyor. Klaudia Tanner, modern orduların daha donanımlı ve hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, altı ayın gençlerin yeterli eğitim alması için yetersiz kaldığını ifade etti. Hameseder ise milis sisteminin güçlendirilmesi için askerlik süresinin uzatılmasının şart olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL TARTIŞMA DERİNLEŞİYOR

Zorunlu askerlik süresi tartışması, Avusturya'da sadece askeri çevrelerin değil, toplumun genelinin gündemine oturmuş durumda. Bazı sivil toplum kuruluşları ve gençlik örgütleri, altı ayın dahi gençler için yeterince zorlu olduğunu savunurken, diğer bir kesim askerlik süresinin uzatılmasının ulusal güvenlik için zorunlu olduğunu düşünüyor. Uzmanlar, bu tartışmanın önümüzdeki aylarda daha da alevlenmesini bekliyor.

DEĞİŞİM KOLAY OLMAYACAK

Anket sonuçları ve siyasi tabanların tepkileri, Avusturya hükümetinin askerlik süresi konusunda değişikliğe gitmesinin kolay olmayacağını gösteriyor. Kamuoyunda yeterli destek olmadan alınacak bir kararın toplumsal tepkilere yol açabileceği değerlendiriliyor. Savunma Bakanlığı ve ordu, süreci titizlikle yürütürken, halkın ikna edilmesi için daha fazla bilgilendirme ve ikna çalışması yapılması gerekecek.