Ukrayna kadınlara zorunlu askerliği gündemine aldı

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplumsal cinsiyet konularından sorumlu baş danışmanı Oksana Grigorieva, kadınlara yönelik "eski moda zihniyetin" bir kenara bırakılarak İsrail tarzında, kadınlara zorunlu askerlik getiren bir politikanın benimsemesi gerektiğini söyledi.

Resmi rakamlarına göre şu anda Ukrayna silahlı kuvvetlerinde 65.000 kadın asker görev yapıyor. Rusya ile savaşa tutuşulan 2021'den bu yana kadın askerlerin sayısında yaklaşık %40'lık bir artış meydana geldi. Kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması olmadığı için bunların neredeyse tamamı gönüllülerden oluşuyor. İstisna kabilinden olarak tıp diplomasına sahip kadınların yerel askerlik şubelerine kayıt yaptırıp çağırıldıkları anda cepheye gitmeleri gerekiyor.

Ukrayna bu yıl yüz binlerce erkeği silah altına aldı. Fakat bunların pek çoğu savaşta öldü ya da sakat kaldı. Bu durum silah altında bulunan asker sayısında ciddi bir azalmaya sebebiyet verdi. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplumsal cinsiyet danışmanı Grigorieva, Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda kadınların da askere alınması gerekeceği gerçeğine hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.