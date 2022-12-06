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Aşırı hız yapan şoförlerin araçlarına el konulacak

Avusturya'da trafikte aşırı hız yapanlara yönelik hazırlanan yeni yasa tasarısı kamuoyu bile paylaşıldı. Yasa tasarısını açıklayan Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, aşırı hız yapan şoförlerin araçlarına el konulacağını belirtti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:28
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Avusturya'da aşırı hız yapan şoförlerin araçlarına el konulacak

Aşırı hız yapan şoförlerin araçlarına el konulacak
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Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, düzenlenen basın toplantısında, trafikte aşırı hız yapanlara yönelik hazırlanan yeni yasa tasarısını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gewessler, aşırı hız yapan şoförlerin çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturduğunu, bu kişilerin araçlarına el konulacağını söyledi.

Bakan Gewessler, aşırı hızlı araç kullananların çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturulduklarını, söz konusu şahıslardan 'suç unsurunu (araç)' alacaklarını belirtti

Hız yapanların trafikte kontrolü tamamen kaybettiklerini, bu nedenle ölümcül kazalara yol açabildiklerini kaydeden Gewessler, yılda 450-500 sürücünün trafikte aşırı hız yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Yeni yasa tasarısına göre, şehir içi ve dışında belirlenen hız sınırlarını aşan kişilere yönelik polis olay yerinde söz konusu kişinin aracını bağlayacak ve durumu mahkemeye taşıyacak. Mahkeme, şahsın hız sınırını ne kadar ve ne sıklıkla aştığını göz önünde bulundurarak karar verecek.

Eğer sürücü şehir içinde saatte 80 kilometre, şehir dışında saatte 90 kilometre hızla yakalanmışsa aracına geçici el konulacak.

Ancak eğer hız sınırı çok aşırı oranda aşılmışsa, örneğin sürücü şehir içinde saatte 120, şehir dışında saatte 220 kilometre hızla yakalanmışsa aracına el konulup açık artırmada satılacak. Elde edilen gelir yerel ve merkezi birimler arasında paylaştırılacak.

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Mahir ŞEKİ
6.12.2022 10:45
*Ağır ihlallerde, bizde de doğru ceza bu olmalıdır.. 'Araca mutlaka el konmalı' Sürücü, trafik kuralları bilgisinden yeniden sınava alınmalı ve ruh sağlığı muayenesi yapılmalıdır..  
 
vecdet çiçek
6.12.2022 10:36
böyle arabaya el koyacaklarına abulans ve polis araçları dışındaki araçların hepsine istedikleri hız oranlarında fabrika ayarları koydursunlar araların kadranında 120 geçen araç satışını yasaklasın  
 
Yalçın Türk
6.12.2022 10:35
Türkiye'ye de bu kanun gelsin diyeceğim ama aşırı hız yapan kesimler zenginler, yabancılar ve suriyeliler.. akp bu kesimlerin konforu bozulsun istemez, o nedenle bu kanun Türkiye'ye getirmez..  
 
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