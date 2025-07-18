Avusturya'da büyük firar: Polis her yerde o mahkumu arıyor

Gülsüm Hülya Sundu
Avusturya'da büyük firar: Polis her yerde o mahkumu arıyor

Avusturya’nın Linz kentinde tutuklu bir mahkum, ciddi mali suçlar nedeniyle yargılanmayı beklerken cezaevinden kaçtı. Polis helikopter destekli geniş çaplı arama başlattı.

Avusturya’nın Linz şehrindeki cezaevinden bir mahkum, cuma sabahı kaçtı. Cezaevinden kaçan 37 yaşındaki zanlının, ağır ticari hırsızlık suçlarından yargılanması bekleniyordu. Linz Adalet Bakanlığı, ORF haber sitesinde yer alan bilgileri doğruladı. Kaçışın ardından polis, geniş çaplı bir operasyonla zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Aramalar, Linz şehir merkezinde devam ederken, polis helikopteri de havadan destek sağlıyor.

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ZANLININ SUÇLAMALARI VE POLİS OPERASYONU

Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre, firari mahkumun bisiklet ve elektrikli scooter hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı. Zanlı, garajlar ve bisiklet park alanlarından çok sayıda elektrikli bisiklet ve scooter çalmıştı. Bu nedenle ağır ticari hırsızlık suçlamasıyla cezaevinde tutuluyordu. Polis, cezaevinin çevresini tamamen kuşattı ve kaçış yönünü belirlemek için bölgede geniş çaplı araştırma yapıyor. Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumlar karşısında polise bilgi vermelerini istedi.

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ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaçış olayı cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşirken, polis operasyonu gün boyunca sürdü. Linz Emniyet Müdürlüğü’nün de destek verdiği aramalarda, helikopterler şehrin üzerinde dolaşarak kaçak mahkumu arıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının 21 Temmuz Pazartesi günü yargılanmasının planlandığı ve kaçış nedeniyle duruşmanın belirsiz süreyle ertelendiği belirtildi. Yetkililer, kaçak zanlının kısa sürede yakalanması için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

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