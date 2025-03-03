Avusturya’da işsizlik %8,1’e ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya’da işsizlik %8,1’e ulaştı

Avusturya’da işsizlik oranı, Şubat 2025’te %8,1’e çıkarak geçen yılın aynı dönemindeki %7,6 seviyesinin üzerine çıktı. İşsiz sayısı yıllık bazda 25,8 bin artarak 347,4 bine yükseldi. Ancak bir önceki döneme kıyasla işsiz sayısında 18,3 binlik bir düşüş gözlemlendi.

Avusturya’da işsizlik oranı, Şubat 2025’te yükseliş göstererek %8,1 seviyesine ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde %7,6 olan işsizlik oranı, ekonomik koşulların etkisiyle artış gösterdi. Avusturya İş Kurumu (AMS) verilerine göre, ülkede işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 25,8 bin kişi artarak 347,4 bine ulaştı. Buna rağmen, bir önceki aya kıyasla işsiz sayısında 18,3 binlik bir düşüş yaşandı.

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Uzmanlar, işsizlikteki bu yükselişin enflasyonist baskılar, ekonomik belirsizlikler ve sektör bazlı daralmalarla ilişkili olduğunu belirtiyor. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, iş gücü piyasasını olumsuz etkiliyor. Öte yandan, istihdamı artırmaya yönelik teşvik programlarının etkisiyle aylık bazda işsiz sayısında bir gerileme yaşandı.

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Ekonomistler, 2025 yılı boyunca iş gücü piyasasında dalgalanmalar olabileceğini ancak yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiğini ifade ediyor. İşverenlerin yeni yatırımlara yönelmesi ve hükümetin istihdam teşviklerini artırması, işsizlik rakamlarının yeniden düşüşe geçmesini sağlayabilir.

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