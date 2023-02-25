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Avusturya'nın tarihi sarayında yapılan Neonazi balosu ülkeyi karıştırdı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Neonazi grupların tarihi Hofburg Sarayında balo düzenlemesi ülkede tepkiyle karşılandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:55
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Avusturya'daki Neonazi balosu ülkeyi karıştırdı

Avusturya'nın tarihi sarayında yapılan Neonazi balosu ülkeyi karıştırdı
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AA’da yer alan habere göre, tarihi Hofburg Sarayında düzenlenen balonun Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle çoğunluğunu Ukraynalıların oluşturduğu ilk gösterici grubu, parlamento binası önünde toplanarak Rusya yanlısı olmakla suçladıkları aşırı sağcı partiye tepki gösterdi.

Ukrayna bayraklarının yanı sıra "Katil Rusya" yazılı pankartlar açan göstericiler, aşırı sağcı partinin bilinçli olarak söz konusu baloyu savaşın yıldönümüne denk getirdiğini savundu.



HITLER BENZETMESİ
Rusya ve aşırı sağcı parti karşıtı gösteriye Avusturyalı milletvekilleri de katıldı. Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl’ın Ulusal Mecliste bugün düzenlenen Ukrayna özel oturumundaki konuşmasını Nazi lider Hitler’e benzeten Yeni Avusturya Partisi’nden (NEOS) Helmut Brandstätter de burada bir konuşma yaptı.

Brandstätter, savaş başladıktan sonra Ukrayna’ya iki kere ziyarette bulunduğunu ve "Rusya’nın saldırgan tutumunu" yakından gördüğünü belirterek, Avusturya Ulusal Meclisinde sandalyesi bulunan 4 partinin Moskova karşıtı tutum sergilediğini ancak aşırı sağcı FPÖ’nün bu yaklaşımın dışında yer aldığını kaydetti.



IRKÇILARI BİR ARAYA TOPLAYAN BALO
Avusturya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki aşırı sağcı ve ırkçı oluşumların bir araya geldiği baloya karşı ikinci protesto ise sol gruplar tarafından düzenlendi.

Viyana’nın sembollerinden Votiv Kilisesi önünde toplanan göstericiler, burada yaptıkları konuşmalarda, Nazi ideolojisini yeniden canlandırmak isteyen ırkçı grupların, ülkenin önemli yerlerinden biri olan Hofburg’da etkinlik düzenlemesine izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.



PROTESTOCULAR KİMLİKLERİNİ SAKLADI
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, sol marjinal gruplar kar maskesi, şemsiye gibi unsurlarla kimliklerini saklamaya çalışması dikkat çekti.

Kentin önemli caddelerini gösteriler nedeniyle trafiğe kapatan polis, balonun yapıldığı Hofburg ve çevresine protestocuların girmesine izin vermedi.
 

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