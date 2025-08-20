Avusturya’nın yeni enflasyon verileri açıklandı: Gıda ve konut fiyatları öne çıkıyor

Avusturya’da yıllık enflasyon temmuz 2025’te yüzde 3,6’ya yükseldi. Bu oran, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında yüzde 3,3 olarak açıklanan enflasyonun artış göstermesi, Mart 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti. Uzmanlar, fiyat artışlarının özellikle temel tüketim kalemlerinde yoğunlaştığını belirtiyor.

GIDA VE İÇECEKLERDE HIZLI ARTIŞ

Tüketici sepetinde en çok dikkat çeken kalemlerden biri gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Bu grupta fiyatlar mayıstaki yüzde 4,7 seviyesinden temmuzda yüzde 5,2’ye çıktı. Özellikle temel gıda ürünlerindeki artış, tüketicinin günlük harcamalarını doğrudan etkiledi.

KONUT VE ENERJİ GİDERLERİ YÜKSELDİ

Barınma, elektrik, su ve doğalgaz gibi konut harcamalarını kapsayan kalemde de ciddi bir yükseliş görüldü. Haziranda yüzde 5,2 artan fiyatlar, temmuzda yüzde 5,7’ye ulaştı. Artış, kira ve enerji maliyetlerindeki yükselişle bağlantılı olarak değerlendirildi.

DİĞER MAL VE HİZMETLERDE HIZLANMA

Çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı da dikkati çekti. Bu kalemde mayısta yüzde 3,6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 4,7’ye çıktı. Uzmanlar, kişisel bakım ve sağlık harcamalarının bu gruptaki artışta etkili olduğunu kaydediyor.

GİYİM VE EĞLENCEDE YAVAŞLAMA

Olumlu gelişmeler de yaşandı. Giyim ve ayakkabı kaleminde fiyat düşüşleri hız kesti. Haziranda yüzde 3,2 gerileyen fiyatlar, temmuzda sadece yüzde 0,2 oranında azaldı. Mobilya, ev eşyası ve bakım giderlerinde ise artış neredeyse durdu; yüzde 0,3’ten yüzde 0,1’e indi. Eğlence ve kültür harcamalarında da enflasyon yüzde 4,3’ten yüzde 3,9’a düştü.

İLETİŞİMDE GERİLEME

İletişim hizmetlerindeki fiyatlar temmuzda daha hızlı düştü. Haziran ayında yüzde 6,3 gerileyen iletişim maliyetleri, temmuzda yüzde 7,1 oranında azaldı. Bu durum, cep telefonu paketleri ve internet hizmetlerindeki fiyat indirimleriyle ilişkilendiriliyor.

AYLIK FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI

Tüketici fiyatları aylık bazda da incelendi. Haziranda yüzde 0,5 artan fiyatlar, temmuzda yüzde 0,3’lük bir yükseliş gösterdi. Bu tablo, aylık enflasyonda ivme kaybına işaret etse de yıllık bazda yükseliş eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor.

VATANDAŞIN BÜTÇESİ DARALIYOR

Avusturya’daki enflasyon oranı, Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olmasa da günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Özellikle gıda ve konut harcamalarındaki artış, hanehalkı bütçesini zorluyor. Ekonomistler, önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarının seyrinin enflasyonun yönünü belirleyeceğini ifade ediyor.