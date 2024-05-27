Ay sonunu getiremeyen emeklilerin tek isteği vardı. Yüz binlerce emekli Ankara'daydı

En düşük 10 bin lira maaş alan, geçim sıkıntısı yaşayan ve ay sonunu getiremeyen emekliler iktidara isyan etti. Ankara’da düzenlenen ‘Büyük Emekli Mitingi’ne katılan yüz binlerce emekli sorunlarını dile getirdi. Mitinge Türkiye’nin her yerinden emekliler akın etti. Renkli görüntülere sahne olan mitinge Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve Türkiye’nin pek çok şehrinden gelen emekliler katıldı.

Tandoğan Meydanı’ndaki mitingde konuşan sendikalar ve kuruluş temsilcileri özellikle emeklilerin ekonomik sıkıntılarına değindi, maaşların ve yaşam koşullarının düzeltilmesini talep etti.

Mitinge katılan emekliler geçinemediklerini ve hakça paylaşım istedikleri pankartlar açtılar.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2,5 altın almıyor. Yani her birimizin cebinden her ay 5,5 çeyrek altını alıp çalan kaçan bir düzen var” dedi.

15 MADDE SIRALADI

Özel, ilk seçim vaadini emeklilere yönelik açıklayarak "İlk 100 gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp emekli maaşı ilk olarak asgari ücret seviyesine sonrasında bir buçuk asgari ücret seviyesine getirilecektir. Emeklinin ekonomisi normalleşmeden Türkiye normalleşemez” şeklinde konuştu.

Emekliler için önerilerini sıralayan Özel şunları söyledi:

Sayın Erdoğan’a, Sayın Bahçeli’ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15’ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız?"

En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım.

Prim güncelleme kat sayısı, aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde arttıralım

İntibak yasası çıkararak ayrımları ortadan kaldıralım

Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını, fiyat farklarını, muayene ücretlerini kaldıralım

Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı. Emekli sendikalarına yıldırma amaçlı kapatma davaları geri çekilmelidir.

Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

Emekli kart çıkarılmalı. Elektrik, doğalgaz, su faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır.

65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde, şoför esnafını da düşünerek kanun yoluyla Devlet’in cebinden çözülmelidir.

Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilme uygulaması bitirilmeli.

Emeklilerin kredi ve kredi kartları borçları bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmelidir.

Vergide adalet sağlanmalı ve herkesten kazancı ölçüsünde vergi alınmalıdır.

Öğretmeni atama diyecek atamıyorlar. Astsubayı duyma diyecek, duymuyorlar. Yoksullara kemer sıktır diyecek, kemeri yoksula sıktırıyorlar. Başımızda bir gulyabani var. IMF değil ama IMF’nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Mehmet Şimşek, beni dinle. Bu gulyabanini al, saraya götür, emeklinin yakasından insin, birazcık zenginlerden alsın. Zenginlerden istesin. Saraya git. Seni istemiyoruz.”