Ay ve Jüpiter birbirine kavuştu. Şimdi ne olacak? Hangi burcu ne bekliyor?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Ay ve Jüpiter birbirine kavuştu. Şimdi ne olacak? Hangi burcu ne bekliyor?
Dün gece beklenen oldu ve Ay ile Jupiter birbirine baktı. Peki bu olaydan sonra neler olacak? İşte detaylar…

Astrolojik bilgilere göre Ay ve Jupiter yan yana gelerek dün gece birbirine kavuştular. Ay ve Jupiter’in kavuşması genellikle iyi enerjiler taşır. Bu kavuşma yükseldikleri burçlarda bazı etkilere neden olurlar.

NELER OLACAK?

Bu dönemde sezgiler artabilir, manevi çalışmalar çoğalabilir. Rüyalar daha net belirgin olabilir.

İçsel güzelliklere odaklanılabilir. Bolluk, bereketin de işareti olduğu iddia edilir.

Bazı burçlar şans konusunda etkili olabilir. Ay ruhumuzu temsil ederken Jupiter'in de ilahi yolu, manevi arayışı temsil ettiği söylenir.

BUGÜN BURÇLAR DA NE BEKLENİYOR?

İş ve para konusunda olumlu şeyler olabilir. Özellikle Boğa burcu maddi anlamda bir şeyler yaşayabilir.

Sadece maddi değil manevi olarak da. Boğa burçları güven arayışına girebilirler.

Akrep de biraz güven isteyecek. Finansal açıdan da sağlam kararlar almak isteyecek. Ancak artan masraflarını azaltmalı.

Boğa burcu daha huzurlu ve sakin bir gün geçirecek. İlişkide maalesef boğa da güven arayacak.

İkizler burcu bugün biraz sorun yaşayabilir. Gizli olan konular açığa çıkabilir.

Başak ise eğitim konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilir ama yeni hedefler de oluşturacak.

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