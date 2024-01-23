Ay'a başarıyla inen Japonya'nın "SLIM" aracının bataryası bitti

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA), geçtiğimiz günlerde 20 Ocak'ta başarılı bir şekilde iniş yapan "Moon Sniper" takma isimli "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın" (SLIM) uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi.
SLIM’in, Ay'a iniş yaptıktan 2 saat 40 dakika sonra bataryasının tükendiği aktarıldı.
Araçta yer alan yerleşik güneş panellerinin, güneş yönüne doğru bakmadığı için enerji üretemediği ve böylelikle bataryasının şarj edilemediği bildirildi.
SLIM’in, Güneş ışınlarının Ay'ın batı yönüne yansımasıyla şarj edilerek yeniden başlatılabileceği ve aracın diğer fonksiyonlarının çalıştığı belirtildi.