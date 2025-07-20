“Ayağıma bastın” kavgası! Minibüste yumruklar havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
“Ayağıma bastın” kavgası! Minibüste yumruklar havada uçuştu

İstanbul Fatih’te minibüste “Ayağıma bastın” tartışması kavgaya dönüştü. Bir yolcu diğerini yumrukladı, olay cep telefonuyla kaydedildi. Yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu

Vehbi DEMİR - Utku Can SÖNMEZ / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te seyir halindeki minibüste 2 yolcu arasında "Ayağına bastın" iddiasıyla tartışma çıktı. Olayda bir yolcunun diğer kişiyi darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Topkapı-Ulubatlı hattında seyir halindeki bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre, 2 yolcu arasında "Ayağıma bastın" nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların birbirine hakaret yağdırdığı tartışma kısa sürede büyüdü. Olayda bir yolcu diğer kişiyi yumruklayarak darbetti. Diğer yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı kişinin minibüsten inmesiyle kavga son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“Ayağıma bastın” kavgası! Minibüste yumruklar havada uçuştu

“Ayağıma bastın” kavgası! Minibüste yumruklar havada uçuştu

“Ayağıma bastın” kavgası! Minibüste yumruklar havada uçuştu

“Ayağıma bastın” kavgası! Minibüste yumruklar havada uçuştu

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