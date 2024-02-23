Ayağının tozuyla deyimi ne anlama geliyor?

Ayağının tozuyla deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin seyahatten gelir gelmez başka bir şey yapması durumunu tanımlamak için kullanılır.

Birinin henüz dinlenmeden, yoldan gelir gelmez, soluklanmadan başka bir yere gitmesi bir iş için koşturmasını ifade eder.

Bir yere varır varmaz, gider gitmez, anında, hemen, dinlenmeden anlamlarına da gelir.

En kısa tabirle bir işten hemen başka bir işe geçmek anlamında kullanılır.

AYAĞININ TOZUYLA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ayağını tozuyla evi temizlemeye başladı."

"Ayağının tozuyla 'Ben Bursa'ya gidiyorum' dedi."