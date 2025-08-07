Ayak bakımıyla ilgili uzmanlardan hayati uyarılar

Ayakların vücudun tüm yükünü taşıyan sessiz kahramanlar olduğu biliniyor. Ancak uzmanlar, günlük yaşamda ayak bakımına yeterince önem verilmemesinin ciddi sağlık sorunlarına, özellikle enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar, düzenli ve doğru ayak bakımının enfeksiyon riskini azaltmada kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, ayak hijyeninin sadece estetik bir mesele olmadığını, aynı zamanda genel sağlığın temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, “Bilimsel araştırmalara göre, her gün düzenli ayak yıkayan bireylerin cilt yüzeyinde yaklaşık 8 bin 800 bakteri bulunurken, iki günde bir yıkayanlarda bu sayı 1 milyonu aşıyor. Terle birleşen nem, bakteriler için ideal bir üreme ortamı oluşturuyor” dedi.

Ayak kokusu, mantar enfeksiyonları ve yavaş iyileşen yaralar, hijyen eksikliğinin ortak sonuçları.

DİYABET HASTALARI İÇİN ÖZEL UYARI

Diyabet hastaları, ayak sağlığı konusunda daha fazla risk altında. Uzmanlar, diyabetik ayak sendromunun, yüksek kan şekeri seviyelerinin sinir ve damar hasarına yol açarak enfeksiyon riskini artırdığını belirterek, “Diyabetik ayak, hissizlik ve dolaşım bozukluğu nedeniyle yaraların iyileşmesini zorlaştırır. Tedavi edilmezse kangren ve hatta amputasyon gerekebilir” uyarısında bulundu.

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre, diyabet hastalarının yaklaşık %15’i hayatlarının bir noktasında diyabetik ayak yarası ile karşılaştı.

Erken teşhis ve düzenli bakımın bu komplikasyonları önlemede hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. John Giurini, diyabet hastalarına şu önerilerde bulundu:

"Ayaklarınızı her gün ılık suyla yıkayın, parmak aralarını kuru tutun ve pamuklu çoraplar tercih edin. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymekten kaçının."

”BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yapılan bir çalışma, ayak enfeksiyonlarının %70’inin uygun olmayan ayakkabı seçimi, yanlış tırnak kesimi ve yetersiz hijyen kaynaklı olduğunu gösterdi. Özellikle pedikür salonlarında kullanılan ekipmanların yetersiz sterilizasyonu, mantar, siğil, hepatit B, hepatit C ve hatta HIV gibi ciddi enfeksiyonların bulaşma riskini artırdı.

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden Dr. Emma Cowley’in liderliğinde yürütülen bir başka araştırma, düzenli medikal ayak bakımının enfeksiyon oranlarını %40 oranında azalttığını ortaya koydu. Cowley, “Medikal ayak bakımı, sadece ölü deriyi temizler ve canlı dokuya zarar vermez. Bu, hem enfeksiyon riskini azaltır hem de ayak sağlığını uzun vadede korur” dedi.

AYAK BAKIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Podologlar, pedikür sırasında suya batırılan ayakların canlı dokusunun da alınabileceğini, bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını belirterek, “Medikal ayak bakımında kuru cihazlar kullanılır, sadece ölü deri alınır. Bu, hem hijyenik hem de sürdürülebilir bir yöntem” dedi.

Uzmanlar, ayrıca tırnak batması gibi yaygın sorunların yanlış tırnak kesimi veya dar ayakkabı kullanımıyla tetiklendiğini, bu durumun ağrı, kızarıklık ve enfeksiyona yol açabileceğini ekledi.

AYAK SAĞLIĞI İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, ayak sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

Günlük Temizlik: Ayaklarınızı her gün ılık su ve sabunla yıkayın, parmak aralarını kuru tutun.

Doğru Ayakkabı Seçimi: Nefes alan, ne çok dar ne de çok bol ayakkabılar tercih edin.

Tırnak Bakımı: Tırnakları düz ve köşeleri yuvarlak şekilde kesin, batık riskini azaltın.

Profesyonel Destek: Nasır, mantar veya tırnak batması gibi sorunlarda podolog veya dermatologdan yardım alın.

Diyabet Kontrolü: Diyabet hastaları, kan şekeri seviyelerini düzenli takip ederek komplikasyon riskini azaltmalı.

AYAKLARINIZIN SİNYALLERİNİ CİDDİYE ALIN

Ayak sağlığı, genel sağlığın aynasıdır. Küçük ihmaller, ciddi enfeksiyonlara ve hatta kalıcı hasarlara yol açabilir.

Uzmanlar, düzenli bakım ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ayaklarınızdaki kızarıklık, kaşıntı veya yara gibi sinyalleri göz ardı etmeyin; bu belirtiler, daha büyük sağlık sorunlarının habercisi olabilir.