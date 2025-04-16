Ayak parmağını elinde taşıyacak! Türk doktorundan hayat dokunuşu

Halil Kırpaç, Gaziantep’te çalıştığı iş yerinde elini makineye kaptırarak ağır bir kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan gencin muayenesinde, başparmak dahil üç parmağının MP eklem seviyesinden koptuğu ve replantasyon için uygun olmadığı belirlendi. Doktorlar, ayağından alınacak bir parmağın eline başparmak olarak nakledilmesine karar verdi.

AYAK PARMAĞI ELDEKİ YENİ BAŞPARMAK OLDU

Özel bir hastanede El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen 4,5 saatlik operasyon, mikro cerrahi teknikle başarıyla tamamlandı. Halil’in ayağından alınan parmak, eline başparmak olarak nakledildi.

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Genç hasta, parmağını hareket ettirmeye başlayarak günlük yaşamına daha rahat devam edebileceği için mutlu olduğunu ifade etti. Dr. Atılgan, 3-6 ay içinde hislerin geri dönmesini ve elin yüzde 70-80 fonksiyon kazanmasını beklediklerini, gerekirse diğer parmağın da nakledilebileceğini belirtti.

“AYAK PARMAĞINI BAŞPARMAK YAPTIK”

Dr. Atılgan, parmakların ciddi şekilde ezildiğini belirterek, “Hastamız, kaza sonrası üç parmağı MP eklemden ampute olmuş şekilde geldi. Parmaklar replantasyon için uygun değildi. İlk tedaviyi yaptık, ancak yüzde 80 fonksiyon kaybı vardı. Hasta ve ailesiyle konuşarak ayak parmağından nakil kararı aldık. Ayağın ikinci parmağını, elin başparmağına tendon, damar ve sinir onarımıyla naklettik. Bu, ileri mikro cerrahi gerektiren bir operasyondu ve bölgede başarıyla gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“6 AYDA %70-80 FONKSİYON HEDEFLİYORUZ”

Operasyon sonrası süreci değerlendiren Dr. Atılgan, “Ameliyat 4,5 saat sürdü. Hasta parmağını hareket ettirebiliyor. 3-6 ay içinde hislerin geri dönmesini bekliyoruz. Gerekirse diğer ayaktan ikinci parmağı da nakledebiliriz. Hedefimiz, 6 ayda elin yüzde 70-80 fonksiyonel kullanımı.” diye konuştu.

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