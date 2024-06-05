Konya'da mucize ameliyat: Ayağından alınan parmaklar ellere nakledildi!

Konya’da 23 yaşındaki Enes Çelik, 9 ay önce çalıştığı fabrikada yaşanan talihsiz bir iş kazasında 350 tonluk bir presin düşmesi sonucu iki parmağını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından, Çelik’in yeniden parmaklarına kavuşabilmesi için doktorlar tarafından cesur ve yenilikçi bir ameliyat planlandı.

Uzman cerrahlar, Çelik’in ayağından aldıkları iki parmağı başarılı bir operasyonla eline naklettiler. Ameliyat sonrası yapılan açıklamalarda, nakil işleminin beklenenden daha başarılı geçtiği ve Çelik’in ellerini yeniden kullanabileceği belirtildi.