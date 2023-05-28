Ayakkabı devi iflas etti. 180 şubesinin tamamını kapatıyor

Almanya'da mağazalar zinciri bulunan ayakkabı devi Reno, Mart ayının sonunda iflas başvurusunda bulunmuştu. 180 şubesinden 150'sini kapatan Reno, kalan 30 tüm şubesini de kapatma kararı aldı.

Ayakkabı devi iflas etti. 180 şubesinin tamamını kapatıyor

Almanya merkezli bir ayakkabı satıcısı olan Reno, Mart ayının sonunda iflas başvurusunda bulunmuştu. 180 şubesinden 150'sini kapatan ayakkabı devi kalan 30 şubesinden hizmet veriyordu.
Dev firma kalan 30 şubesini de kapatma kararı aldı.

İflas ilan edildiğinde, faturalar ödenmediği için şubelerin yaklaşık yarısında elektrik yoktu.
Sektörde uzun süredir faaliyet gösteren Reno, 25 Mayıs’ta zorlu rekabet koşullarının ve tüketici talebinin değişimi gibi faktörlerle birleşince, kararın kaçınılmaz hale geldiği açıklamasını yaptı.

180 şubesinden 150’si çoktan kapanmış olan Reno’nun çalışanlarına ne gibi destekler sağlanacağı henüz netlik kazanmamış olsa da, bu durumun sektörde birçok insanı etkileyeceği düşünülüyor.

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