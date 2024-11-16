Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İHA
Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Antalya Serik'te bir apartmana giren hırsız, evin kapısında bulunan ayakkabıları kabanının içine saklarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmana giren hırsız, evin kapısında bulunan ayakkabıları kabanının içine saklarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün akşam Yeni Mahalle Serik Caddesi No. 133 adresinde bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmana girerek bir dairenin önünde bulunan 2 ayakkabıyı gözüne kestiren kimliği belirsiz 2 kişi önce üst kata çıktı. Ardından bir tanesi ayakkabıların olduğu kata inerek kapı önünde duran ayakkabılardan bir çiftini, giydiği kabanın içine sakladı ve olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Ayakkabının sahibi polise giderek hırsızdan şikayetçi oldu.

Polis, hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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