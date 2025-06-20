Ayakkabı kutusunda ölümcül uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ayakkabı kutusunda ölümcül uyuşturucu ele geçirildi

Çanakkale’de polisi, bir eve düzenlediği bakında ayakkabı kutusuna zula edilmiş uyuşturucu buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda H.Ü., H.S., S.Ö. ve S.T. gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo 322 gram bonzai, 41 sentetik hap, 2 tüfek ve 15 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ü., H.S., S.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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