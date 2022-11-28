28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayakkabısını çıkarırken kafasının üzerine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Ayakkabısını çıkarırken kafasının üzerine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da ekmek alıp evine gelen yaşlı adam, ayakkabısını çıkarırken düşerek kafasını merdivenlere çarpıp hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 21:47
Takip Et

Ayakkabısını çıkarırken kafasının üzerine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Ayakkabısını çıkarırken kafasının üzerine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 82 yaşındaki Ali Ö. bakkaldan ekmek alıp evine döndü.

Evin girişinde ayakkabısının birini çıkartıp diğerini çıkarmak isteyen yaşlı adam, dengesini kaybederek yere düşüp kafasını merdivene çarptı.

Yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran yaşlı adama sağlık ekipleri müdahale etti.

Hayatını kaybetti

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
2
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
3
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
4
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
5
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
6
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
7
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.