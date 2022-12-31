31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Ayak ve tırnaklardaki değişikliklere dikkat. Ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Ayak ve tırnaklardaki değişikliklere dikkat. Ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Uzmanlar ayak ve tırnaklardaki değişikliğe dikkat çekti.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 16:09
Takip Et

Ayaklardaki değişiklik ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Ayak ve tırnaklardaki değişikliklere dikkat. Ölümcül hastalığın belirtisi olabilir
+
Aa
-

Uzmanlar ayak parmaklarında ve tırnaklarında farklılıkların ölümcül hastalıklara işaret edebileceği konusunda uyardı.

TGRT Haber’de yer alan bilgilere göre, ayak parmaklarındaki değişikliklerin ciddi hastalıklar konusunda bir uyarı olabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

“Sessiz katil” diye tanımlanan kolesterol, damar tıkanıklığı gibi ölümcül hastalıkların ilk işaretinin ayak parmaklarda aranabileceğini belirttiler.

Harley Street Clinic'teki danışman kardiyolog Dr. Sami Firoozi, Nottingham Post'a yaptığı açıklamada ayak tırnaklarınızın kırılgan hale geldiğini veya herhangi bir yaşam tarzı değişikliği olmadan yavaş büyüdüğünü fark edildiğinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

Firoozi, ayak parmaklarında ve tırnaklarındaki değişikliklerin ölümcül olan yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet, obezitenin bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Bu hastalıklar insanlarda ciddi kalp krizi veya inme komplikasyonlarına neden olabiliyor.

TIRNAKLARA DİKKAT

İngiliz Kalp Vakfı konuya ilişkin şunları açıkladı: “Kolesterol gizli bir risk faktörü, yani çok geç olana kadar bizim haberimiz olmadan gerçekleşiyor. Yüksek seviyeler, yağ birikintilerinin biriktiği ve atardamarları tıkadığı periferik hava hastalığı (PAD) adı verilen bir duruma neden olabilir.” Ayrıca ayaklarda ve bacaklarda kramplar, deride uyuşma veya renk solması ciddi bir sorun olduğunun işareti olabiliyor.

MAVİLİK VE KIRMIZILIKLAR

Kolesterol azalmış kıllanma, kırmızımsı mavi veya soluk cilt, bacaklarda ve

ayaklarda iyileşmeyen yaralar veya ülserler, kalın opak ayak tırnakları veya uyuşmuş ve ağır kaslara neden olabiliyor. Alt uzuvlara giden şiddetli kan tıkanıklığı, hiçbir şey yapmadan ayaklarda ve ayak parmaklarında şiddetli ağrıya neden olabiliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
1
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
2
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿2023 MTV ne kadar oldu
3
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Benzine yılbaşı zammı
4
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı: Helal olsun sana memur Tuba
5
﻿Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı: Helal olsun sana memur Tuba
﻿Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı: Helal olsun sana memur Tuba
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
6
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
7
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
﻿Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak
﻿Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak
﻿Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak
﻿Bolu Valisi açıkladı: Yılbaşında 2 bin 400 polis ve jandarma görev yapacak
﻿Bolu Valisi açıkladı: Yılbaşında 2 bin 400 polis ve jandarma görev yapacak
﻿Bolu Valisi açıkladı: Yılbaşında 2 bin 400 polis ve jandarma görev yapacak
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.